Nastavljena blokada Pete beogradske gimnazije

Učenici Pete beogradske gimnazije nastavili su tokom noći i jutros blokadu te škole, koju su počeli u ponedeljak uveče. Kažu da će blokada trajati do ispunjenja njihovih zahteva.

Učenici Pete beogradske gimnazije stupili su u ponedeljak uveče u fizičku blokadu te škole. Ispred škole su jutros i đaci i roditelji, nastave nema, prenosi RTS. Njihovi zahtevi su smena v. d. direktora škole Danke Nešović i da Ministarstvo prosvete raspiše novi konkurs za direktora, kako bi na to mesto bio izabran neko iz kolektiva škole, da se formira školski odbor, da se vrate suspendovani i otpušteni profesori. Blokada će, kako su najavili, trajati do