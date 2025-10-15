Nastavljena blokada Pete beogradske gimnazije

Sputnik pre 26 minuta
Nastavljena blokada Pete beogradske gimnazije

Učenici Pete beogradske gimnazije nastavili su tokom noći i jutros blokadu te škole, koju su počeli u ponedeljak uveče. Kažu da će blokada trajati do ispunjenja njihovih zahteva.

Učenici Pete beogradske gimnazije stupili su u ponedeljak uveče u fizičku blokadu te škole. Ispred škole su jutros i đaci i roditelji, nastave nema, prenosi RTS. Njihovi zahtevi su smena v. d. direktora škole Danke Nešović i da Ministarstvo prosvete raspiše novi konkurs za direktora, kako bi na to mesto bio izabran neko iz kolektiva škole, da se formira školski odbor, da se vrate suspendovani i otpušteni profesori. Blokada će, kako su najavili, trajati do
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Solidarnost nije dovoljna – vreme je za masovni i organizovani otpor: Vladimir Nikolić o blokadi Pete beogradske gimnazije i…

Solidarnost nije dovoljna – vreme je za masovni i organizovani otpor: Vladimir Nikolić o blokadi Pete beogradske gimnazije i krizi u zemlji

Danas pre 16 minuta
Nastavljena učenička blokada Pete beogradske gimnazije, nema nastave; Oglasila se i direktorka Gimnazije "Sveti Sava" o…

Nastavljena učenička blokada Pete beogradske gimnazije, nema nastave; Oglasila se i direktorka Gimnazije "Sveti Sava" o navodnoj blokadi te škole

Blic pre 1 sat
Blokada u dve velike škole u Srbiji: Stiglo i zvanično saopštenje, evo šta poručuje ministar prosvete

Blokada u dve velike škole u Srbiji: Stiglo i zvanično saopštenje, evo šta poručuje ministar prosvete

Telegraf pre 56 minuta
Nastavlja se blokada Pete beogradske gimnazije

Nastavlja se blokada Pete beogradske gimnazije

NIN pre 1 sat
Jedno veče sa đacima Pete: „Ovo će trajati mnogo duže od dve nedelje“

Jedno veče sa đacima Pete: „Ovo će trajati mnogo duže od dve nedelje“

Vreme pre 1 sat
Ko je Danka Nešović, direktorka blokirane Pete gimnazije, čiju smenu traže đaci: Protiv nje vođen postupak, novčano kažnjavana…

Ko je Danka Nešović, direktorka blokirane Pete gimnazije, čiju smenu traže đaci: Protiv nje vođen postupak, novčano kažnjavana i nadzirana

Nova pre 2 sata
Ko je Danka Nešović, direktorka blokirane Pete gimnazije: Protiv nje vođen postupak, novčano kažnjavana i nadzirana

Ko je Danka Nešović, direktorka blokirane Pete gimnazije: Protiv nje vođen postupak, novčano kažnjavana i nadzirana

Pravda pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaRTSMinistarstvo prosvetesrbijaBlokadadruštvopeta beogradska gimnazija

Društvo, najnovije vesti »

Institut BioSense: Novo kršenje zakona, novi protest danas od 13 časova

Institut BioSense: Novo kršenje zakona, novi protest danas od 13 časova

Mašina pre 11 minuta
Prof. dr Dragan Mitić: Boj na Tamnjanici — zaboravljena pobeda srpskog oružja

Prof. dr Dragan Mitić: Boj na Tamnjanici — zaboravljena pobeda srpskog oružja

Plus online pre 1 minut
Mađarska policija ojačava kontrolu migrantske rute preko Balkana

Mađarska policija ojačava kontrolu migrantske rute preko Balkana

Beta pre 1 minut
Državni i finansijski terorizam u Vojvodini

Državni i finansijski terorizam u Vojvodini

Danas pre 11 minuta
Akademac: Finansijska emancipacija RTV1

Akademac: Finansijska emancipacija RTV1

RTV pre 11 minuta