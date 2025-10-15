Otkriveno šta je rekao: Iskaz Vujadina Savića na saslušanju menja percepciju, porodica užasno propatila

Izjava Vujadina Savića, koji je dao u procesu protiv transrodne osobe A.K., optužene za ucenu, juče je pribavljen u tužilaštvu.

Prema informacijama medija, izjava Vujadina Savića otkrila je da je sportista duže vreme trpeo psihičko nasilje i bio izložen sistematskom pritisku. Vujadin je izjavio da je trpeo psihičko nasilje, istakavši da je ucenjivan na stravične načine, te da je pod pritiskom A.K. slao novac i poklone, ali je on svakodnevno tražio sve više. Antonio Ahel ATA images Tokom istrage, utvrđeno je da je Savić živeo u konstantnom strahu i neizvesnosti, pokušavajući da se zaštiti i