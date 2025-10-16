Evropska unija se naoružava do zuba Spremaju se za najcrnji scenario, čeka se reakcija Putina

Evropska komisija je danas usvojila svoju Mapu puta za odbrambenu spremnost kako bi pripremila blok da "verodostojno odvraća svoje protivnike i odgovori na svaku agresiju" do 2030. godine

Dokument od 16 stranica nadovezuje se na višemesečne razgovore između Komisije i država članica o tome kako osigurati da je blok spreman da se brani do kraja decenije, kada su neke obaveštajne agencije upozorile da bi Rusija mogla da napadne i drugu zemlju. Jedina novina mape puta je to što ona postavlja jasne vremenske rokove za ciljeve identifikovane u prethodnim dokumentima, uključujući prioritetna područja kapaciteta i četiri panevropska vodeća projekta za koje
Zid od dronova spreman do 2027: Evropska komisija predstavila odbrambeni plan, NATO će zadržati operativnu kontrolu

EU gradi „zid dronova“, Hrvatska će imati jednu od ključnih uloga

Kaja Kalas: EU mora do 2030. popuniti sve odbrambene praznine

Evropska komisija predstavila odbrambeni plan, NATO će zadržati operativnu kontrolu

Evropa u opasnosti; Niče "zid dronova" - Hrvati imaju ključnu ulogu?

Evropska komisija predstavila odbrambeni plan, NATO će zadržati operativnu kontrolu

Europska komisija odobrava 'zid protiv dronova' u okviru petogodišnjeg plana odbrane

UKRAJINSKA KRIZA U toku je telefonski razgovor Tramp sa Putinom, Zelenski sutra u Vašingtonu

UN: Više od 13 miliona ljudi na ivici gladi zbog smanjenja globalne pomoći

Tramp i Putin danas razgovaraju o ratu u Ukrajini i drugim nerešenim pitanjima SAD i Rusije

Tramp hitno zove Putina! Vašington postavlja ultimatum Moskvi: "Ili pregovori, ili šaljemo ovo Zelenskom"

Zid od dronova spreman do 2027: Evropska komisija predstavila odbrambeni plan, NATO će zadržati operativnu kontrolu

