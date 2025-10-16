Evropska unija se naoružava do zuba Spremaju se za najcrnji scenario, čeka se reakcija Putina
Alo pre 34 minuta
Evropska komisija je danas usvojila svoju Mapu puta za odbrambenu spremnost kako bi pripremila blok da "verodostojno odvraća svoje protivnike i odgovori na svaku agresiju" do 2030. godine
Dokument od 16 stranica nadovezuje se na višemesečne razgovore između Komisije i država članica o tome kako osigurati da je blok spreman da se brani do kraja decenije, kada su neke obaveštajne agencije upozorile da bi Rusija mogla da napadne i drugu zemlju. Jedina novina mape puta je to što ona postavlja jasne vremenske rokove za ciljeve identifikovane u prethodnim dokumentima, uključujući prioritetna područja kapaciteta i četiri panevropska vodeća projekta za koje