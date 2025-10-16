Rijad i 1,5 miliona po igraču? Medvedev tvrdi: "To nije tačno!"

Jedan od igrača koji nedostaje na egzibiciji Šest kraljeva slema svakako je Danil Medvedev, a sada je govorio o nagradnom fondu u Rijadu.

U Rijadu su, pored Novaka Đokovića, učesnici i Karlos Alkaras, Janik Siner i još trojica finalista. Ako se manifestacija naziva Šest kraljeva slema, logično bi bilo da Medvedev bude među pozvanima. Postojale su čak spekulacije da bi mogao uskočiti umesto Džeka Drejpera, koji je odustao zbog povrede, ali mesto je zauzeo Stefanos Cicipas. Po zvaničnim informacijama, svaki učesnik egzibicije u Rijadu navodno dobija po 1,5 miliona dolara, nezavisno od rezultata.