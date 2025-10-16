Krenuo studentski marš iz Novog Pazara za Novi Sad

Beta pre 17 minuta

Deo studenata u blokadi Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) i članova Zbora građana tog grada krenuo je pešice za Novi Sad.

Pod sloganom "16 dana za 16 žrtava" oni će prepešačiti 340 kilometara da bi 1. novembra prisustvovali komemorativnom skupu na prvu godišnjicu pogibije 16 građana u padu betonske nadstrešnice ulaza Železničke stanice u Novom Sadu.

Studente će do Raške pratiti predstavnici Zbora građana.

"Njihov put je put istine, empatije i poštovanja prema onima koji su izgubili život, a svaki njihov korak biće podsećanje da ljudski život nema cenu i da odgovornost ne može ostati bez imena", kazala je jedna studentkinja u govoru okupljenim građanima.

Naglasila je da su se mladi ljudi odlučili da hodaju svih 340 kilometara "da bismo svi naučili da ne zaboravljamo, da ne okrećemo glavu i da se nikada ne pomirimo sa nepravdom".

Studenti u blokadi DUNP su u objavi na društvenim mrežama prethodno naveli da taj simbolični čin "apel savesti, solidarnosti i dostojanstva".

"Pešačimo za sve žrtve korupcije, za građane i studente koji su pretrpeli represiju i policijsku brutalnost. Pešačimo za pravdu, dostojanstvo i za izgradnju bolje budućnosti - za novi svet kakav želimo da živimo", naveli su studenti.

(Beta, 16.10.2025)

