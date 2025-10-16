Krenuo studentski marš iz Novog Pazara za Novi Sad

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Anđela Risantijević
Krenuo studentski marš iz Novog Pazara za Novi Sad

Deo studenata u blokadi Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) i članova Zbora građana tog grada krenuo je pešice za Novi Sad.

Pod sloganom „16 dana za 16 žrtava“ oni će prepešačiti 340 kilometara da bi 1. novembra prisustvovali komemorativnom skupu na prvu godišnjicu pogibije 16 građana u padu betonske nadstrešnice ulaza Železničke stanice u Novom Sadu. Studente će do Raške pratiti predstavnici Zbora građana. „Njihov put je put istine, empatije i poštovanja prema onima koji su izgubili život, a svaki njihov korak biće podsećanje da ljudski život nema cenu i da odgovornost ne može ostati
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Sedmoro novopazarskih studenata krenulo pešice za Novi Sad

Sedmoro novopazarskih studenata krenulo pešice za Novi Sad

Vreme pre 1 sat
Studenti iz Novog Pazara krenuli pešice za Novi Sad

Studenti iz Novog Pazara krenuli pešice za Novi Sad

Radio 021 pre 38 minuta
Počeo studentski marš iz Novog Pazara za Novi Sad

Počeo studentski marš iz Novog Pazara za Novi Sad

In medija pre 27 minuta
Krenuo studentski marš iz Novog Pazara za Novi Sad

Krenuo studentski marš iz Novog Pazara za Novi Sad

Beta pre 1 sat
Studentski marš ka Novom Sadu krenuo iz Novog Pazara

Studentski marš ka Novom Sadu krenuo iz Novog Pazara

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Krenuo studentski marš iz Novog Pazara za Novi Sad

Krenuo studentski marš iz Novog Pazara za Novi Sad

Nedeljnik pre 1 sat
Krenuo studentski marš iz Novog Pazara za Novi Sad

Krenuo studentski marš iz Novog Pazara za Novi Sad

Novi magazin pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarNovi SadRaškastudentiMars

Vojvodina, najnovije vesti »

Uhapšen osumnjičen da je bacio bombu na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu

Uhapšen osumnjičen da je bacio bombu na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu

RTV pre 8 minuta
MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

Novi magazin pre 8 minuta
Razbio staklo, pa ubacio bombu u lokal Uhapšen bombaš (35) iz Zrenjanina, policija mu u stanu pronašla i municiju

Razbio staklo, pa ubacio bombu u lokal Uhapšen bombaš (35) iz Zrenjanina, policija mu u stanu pronašla i municiju

Alo pre 8 minuta
MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

N1 Info pre 33 minuta
Uhapšen zbog izazivanja opšte opasnosti

Uhapšen zbog izazivanja opšte opasnosti

I Love Zrenjanin pre 38 minuta