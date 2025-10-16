Krenuo studentski marš iz Novog Pazara za Novi Sad

Deo studenata u blokadi Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) i članova Zbora građana tog grada krenuo je pešice za Novi Sad.

Pod sloganom „16 dana za 16 žrtava“ oni će prepešačiti 340 kilometara da bi 1. novembra prisustvovali komemorativnom skupu na prvu godišnjicu pogibije 16 građana u padu betonske nadstrešnice ulaza Železničke stanice u Novom Sadu. Studente će do Raške pratiti predstavnici Zbora građana. „Njihov put je put istine, empatije i poštovanja prema onima koji su izgubili život, a svaki njihov korak biće podsećanje da ljudski život nema cenu i da odgovornost ne može ostati