Vesić otpušten iz bolnice, prebačen u kućni pritvor

Bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić prošle nedelje je otpušten iz privatne bolnice i prebačen u kućni pritvor, koji mu je ranije određen, saznaje portal Nova.rs.

On je, prema navodima Nove, u stabilnom stanju i bolničko lečenje više nije neophodno.

Bivši ministri Tomislav Momirović i Goran Vesić, njihova pomoćnica Anita Dimoski, bivši v.d. direktor "Infrastruktura železnice Srbije" Nebojša Šurlan, menadžerka za razvoj investicija Slobodanka Katanić, kao i predstavnici podizvođača radova na rekonstrukciji pruge Novi Sad – državna granica (Kelebija) i Železničke stanice u Novom Sadu pod istragom su zbog sumnje da su malverzacijama na pomenutom projektu oštetili budžet Srbije za 115 miliona dolara.

Saslušanje Gorana Vesića zakazano je za 17. novembar u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK).

Železnice SrbijeGoran VesićTomislav Momirović

