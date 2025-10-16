Vesić izašao iz bolnice – evo šta ga sada čeka!

Pravda pre 4 sati  |  Nova.rs
Bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić prošle nedelje je otpušten iz privatne bolnice i prebačen u kućni pritvor, koji mu je ranije određen, saznaje Nova.rs.

On je, prema rečima našeg izora u stabilnom stanju i bolničko lečenje više nije neophodno. „Nakon teškog stanja i operacije kroz koju je prošao, pacijent se oporavio, stabilan je i hospitalizacija više nije potrebna. Otpušten je prošle nedelje, a oporavljaće se dalje u kućnim uslovima“, kaže izvor Nova.rs upoznat sa stanjem bivšeg ministra. Vesić je, prethodno, početkom meseca trebalo da bude otpušten, ali je, pred otpust, iznenada dobio visoku temperaturu, pa je
