Počinje uklanjanje bombe iz Drugog svetskog rata sa gradilišta u Beogradu na vodi

RTS pre 50 minuta
Pripadnici Sektora za vanredne situacije u 8 sati počeće s transportom, a zatim i uništavanjem avio-bombe iz Drugog svetskog rata, koja je pronađena na gradilištu "Beograda na vodi". Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane koji žive u neposrednoj blizini, u okolini Tržnog centra Galerija da u periodu od 6 do 9 časova, ukoliko su u mogućnosti, napuste svoje stanove.

Bomba je teška 470 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od oko 250 kilograma. " Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane koji žive u neposrednoj blizini lokacije, u okolini Tržni centar Galerija i u delovima ulica: Nikolaja Kravcova, vožda Đorđa Stratimirovića, Luke Ćelovića Trebinjca, Hercegovačke ulice (deo između Nikolaja Kravcova i vožda Đorđa Stratimirovića), kao i Bulevara Vudroa Vilsona (deo od ugla sa ulicom vožda Đorđa Stratimirovića), da, u periodu
Mondo pre 20 minuta
Kurir pre 10 minuta
