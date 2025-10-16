(Foto) od stana ništa nije ostalo: Prve slike sa mesta požara u Rakovici: Majka i ćerka pronađene mrtve

Majka i ćerka iz Rakovice stradale su u požaru koji je izbio danas u njihovom stanu na sedmom spratu zgrade u kojoj žive.

Kako javlja reporter "Blica" sa lica mesta, stanari su se vratili u svoje stanove budući da je požar lokalizovan. Na licu mesta su i dalje prisutni pripadnici Vatrogasne jedinice. Jedna nastradala je starosti 65 godina, dok za drugu nije utvrđeno. Prema pisanjima pojedinih medija, u požaru su život izgubile majka i ćerka. Kako tvrde stanari zgrade, tela nastradalih se i dalje nalaze u stanu. Kako smo pisali, goreo je dnevni boravak, a njihova tela nađena su upravo