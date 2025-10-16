(Foto) od stana ništa nije ostalo: Prve slike sa mesta požara u Rakovici: Majka i ćerka pronađene mrtve

Blic pre 1 sat
(Foto) od stana ništa nije ostalo: Prve slike sa mesta požara u Rakovici: Majka i ćerka pronađene mrtve

Majka i ćerka iz Rakovice stradale su u požaru koji je izbio danas u njihovom stanu na sedmom spratu zgrade u kojoj žive.

Kako javlja reporter "Blica" sa lica mesta, stanari su se vratili u svoje stanove budući da je požar lokalizovan. Na licu mesta su i dalje prisutni pripadnici Vatrogasne jedinice. Jedna nastradala je starosti 65 godina, dok za drugu nije utvrđeno. Prema pisanjima pojedinih medija, u požaru su život izgubile majka i ćerka. Kako tvrde stanari zgrade, tela nastradalih se i dalje nalaze u stanu. Kako smo pisali, goreo je dnevni boravak, a njihova tela nađena su upravo
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Rekao sam vatrogascima da spasu majku i ćerku Komšija poginulih o stravičnom požaru koji je odneo dva života (video)

Rekao sam vatrogascima da spasu majku i ćerku Komšija poginulih o stravičnom požaru koji je odneo dva života (video)

Alo pre 10 minuta
Požar u stambenoj zgradi u Rakovici, dve žene nastradale

Požar u stambenoj zgradi u Rakovici, dve žene nastradale

Danas pre 34 minuta
"Gore su vam majka i ćerka": Snimak požara u Rakovici u kojem su stradale dve osobe: "Dim je bio na sve strane" (video)

"Gore su vam majka i ćerka": Snimak požara u Rakovici u kojem su stradale dve osobe: "Dim je bio na sve strane" (video)

Blic pre 35 minuta
Dve osobe stradale u požaru u stambenoj zgradi u Rakovici

Dve osobe stradale u požaru u stambenoj zgradi u Rakovici

NIN pre 34 minuta
Požar u stambenoj zgradi u Rakovici: Dve ženske osobe stradale

Požar u stambenoj zgradi u Rakovici: Dve ženske osobe stradale

Euronews pre 1 sat
"Gore su vam majka i ćerka": Snimak požara u Rakovici u kojem su stradale dve osobe: "Dim je bio na sve strane" (video)

"Gore su vam majka i ćerka": Snimak požara u Rakovici u kojem su stradale dve osobe: "Dim je bio na sve strane" (video)

Blic pre 35 minuta
Stradale dve žene! Požar u Rakovici: Ostale zarobljene u stanu, dim kulja i dalje, vatrogasci na licu mesta

Stradale dve žene! Požar u Rakovici: Ostale zarobljene u stanu, dim kulja i dalje, vatrogasci na licu mesta

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

požar

Beograd, najnovije vesti »

Centar Zemuna dobija potpuno drugačiji izgled VIDEO

Centar Zemuna dobija potpuno drugačiji izgled VIDEO

B92 pre 9 minuta
Miholjsko leto je otkazano! Prognoza za oktobar je šok i neverica, evo šta stiže u Srbiju!

Miholjsko leto je otkazano! Prognoza za oktobar je šok i neverica, evo šta stiže u Srbiju!

Alo pre 10 minuta
Rekao sam vatrogascima da spasu majku i ćerku Komšija poginulih o stravičnom požaru koji je odneo dva života (video)

Rekao sam vatrogascima da spasu majku i ćerku Komšija poginulih o stravičnom požaru koji je odneo dva života (video)

Alo pre 10 minuta
Požar u stambenoj zgradi u Rakovici, dve žene nastradale

Požar u stambenoj zgradi u Rakovici, dve žene nastradale

Danas pre 34 minuta
(Foto) od stana ništa nije ostalo: Prve slike sa mesta požara u Rakovici: Majka i ćerka pronađene mrtve

(Foto) od stana ništa nije ostalo: Prve slike sa mesta požara u Rakovici: Majka i ćerka pronađene mrtve

Blic pre 1 sat