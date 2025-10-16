"Gore su majka i ćerka, da znate": Komšija o požaru u zgradi u Beogradu, stradale dve žene (Foto)

U Rakovici u Beogradu su jutros u požaru u stanu stradale majka V.S. (83) i ćerka S.S. (53).

Komšija Žikica Rajković je za "Kurir" ispričao šta se desilo. "Jutros je na sedmom spratu izbio požar, ja sam izašao odmah da pomognem vatrogascima, zajedno sa drugim komšijama. Majka i ćerka su bile same u stanu, ćerka je bila bolesna, polupokretna. Nikada one nisu pravile nikakve probleme, divne su žene bile. Majka ima još jednu ćerku, ona radi kao lekar u Sidneju i javljeno joj je do sada sigurno šta se dogodilo", započeo je on. Prema njegovim rečima, sumnja da