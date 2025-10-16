Žena zvala u pomoć, ali...Novi detalji požara u Rakovici u kojem su stradale majka (83) i ćerka (53) Pronađene dve neeksplodirane plinske boce

Dnevnik pre 4 sati
Žena zvala u pomoć, ali...Novi detalji požara u Rakovici u kojem su stradale majka (83) i ćerka (53) Pronađene dve…

U požaru, koji se jutros oko deset sati izbio u beogradskom naselju Rakovica, stradale su dve žene, a kako Juronjuz Srbija nezvanično saznaje u pitanju su majka (83) i ćerka (53).

Kako reporter Juronjuza Srbija javlja sa terena, majka je pronađena u kuhinji, a ćerka u spavaćoj sobi. Vatrogasci su u stanu, kako dalje nezvanično saznaje Juronjuz Srbija, pronašli dve plinske boce - jedna usijana od temperature, dok drugu požar nije zahvatio, i obe su ostale neeksplodirane. Naš reporter dalje javlja da su komšije ispričale da su čuli majku kako doziva upomoć, ali da zbog blindiranih vrata, nije bilo moguće ući u stan pre dolaska vatrogasaca.
požar

