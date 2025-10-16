Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 1 sat
Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1809 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru ostati nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou oslabiti za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u sredu veći je za 0,1 odsto i iznosi 100,7488 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,6 odsto, a od početka godine za 11,6 odsto.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Građani, pažnja! Nova odluka je upravo stupila na snagu - ako menjate devize, ovo je važno!

Građani, pažnja! Nova odluka je upravo stupila na snagu - ako menjate devize, ovo je važno!

Alo pre 51 minuta
Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 2 sata
Zvanični srednji kurs evra danas 117,1809 dinara: Šta znači minimalna promena za građane Srbije

Zvanični srednji kurs evra danas 117,1809 dinara: Šta znači minimalna promena za građane Srbije

Telegraf pre 1 sat
Narodna banka Srbije saopštila: Zvanični srednji kurs danas je 117,1809 dinara za evro

Narodna banka Srbije saopštila: Zvanični srednji kurs danas je 117,1809 dinara za evro

Kurir pre 4 sati
Srednji kurs dinara za evro 117,1809 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1809 dinara

RTV pre 6 sati
Srednji kurs dinara za evro u četvrtak 117,1809 dinara

Srednji kurs dinara za evro u četvrtak 117,1809 dinara

Politika pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Urbanizam i novi kvadrati na Vračaru: Broj stanovnika u bloku kod Južnog bulevara biće povećan za još 3.000 ili 60%

Urbanizam i novi kvadrati na Vračaru: Broj stanovnika u bloku kod Južnog bulevara biće povećan za još 3.000 ili 60%

Forbes pre 1 minut
Ko su najveći gubitaši u Srbiji: Među najlošijim firmama Železara i Arena

Ko su najveći gubitaši u Srbiji: Među najlošijim firmama Železara i Arena

Nova ekonomija pre 35 minuta
Ko je naslednik ogromnog Armanijevog bogatstva?

Ko je naslednik ogromnog Armanijevog bogatstva?

Kamatica pre 10 minuta
Koje novine čekaju PDV obveznike u narednoj godini?

Koje novine čekaju PDV obveznike u narednoj godini?

Biznis.rs pre 20 minuta
Bocan-Harčenko: Neće biti otpuštanja u NIS-u, sve obveze bit će ispunjene

Bocan-Harčenko: Neće biti otpuštanja u NIS-u, sve obveze bit će ispunjene

SEEbiz pre 15 minuta