"Peta radi po zakonu i ja radim po zakonu": Oglasila se direktorka Pete beogradske gimnazije: Evo da li će biti na dužnosti nakon konkursa

Blic pre 1 sat
"Peta radi po zakonu i ja radim po zakonu": Oglasila se direktorka Pete beogradske gimnazije: Evo da li će biti na dužnosti…

Procedura izbora direktora u Petoj beogradskoj gimnaziji će se sprovoditi u skladu sa zakonima koji važe i za sve druge škole, izjavila je danas vršilac dužnosti direktora te gimnazije Danka Nešović, dodajući da će javnost biti obaveštena kada konkurs bude raspisan.

U izjavi za Fonet, Danka Nešović je napomenula i da će se voditi računa o rokovima i zakonitosti celog procesa. "Sa moje tačke gledišta, prioritet je da se nastava normalizuje, a o tom potom ćemo dalje gledati stvari", rekla je Nešović odgovarajući na pitanje da li će se kandidovati na konkursu za direktora, čije je skoro raspisivanje danas najavio ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Danka Nešović navodi da se nakon blokade zgrade Pete beogradske gimnazije, a
