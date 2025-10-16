Danka Nešović odgovorila da li će se kandidovati za direktorku Pete gimnazije

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Danka Nešović odgovorila da li će se kandidovati za direktorku Pete gimnazije

Procedura izbora direktora u Petoj beogradskoj gimnaziji će se sprovoditi u skladu sa zakonima koji važe i za sve druge škole, izjavila je danas vršilac dužnosti direktora te gimnazije Danka Nešović, dodajući da će javnost biti obaveštena kada konkurs bude raspisan.

U izjavi FoNetu Nešović je napomenula i da će se voditi računa o rokovima i zakonitosti celog procesa. „Sa moje tačke gledišta, prioritet je da se nastava normalizuje, a o tom potom ćemo dalje gledati stvari“, rekla je Nešović odgovorajući na pitanje da li će se kandidovati na konkursu za direktora, čije je skoro raspisivanje danas najavio ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Danka Nešović navodi da se nakon blokade zgrade škole, koju su učenici počeli u
