Prestižno priznanje: Digitalni udžbenik iz Srbije među najboljima u Evropi: Bronza za "Osnove elektrotehnike 1"

Srpski digitalni udžbenik za prvi razred srednje stručne škole „Osnove elektrotehnike 1“, autorki Dragane Rašić, Dragane Petrović i Radmile Mitić, nagrađen je bronzanom medaljom za najbolji evropski udžbenik (BELMA).

Nakon niza udžbenika za osnovnoškolsko obrazovanje, po prvi put prestižnu nagradu za najbolji evropski udžbenik BELMA dobio je udžbenik za srednju školu. "Ono što ovaj udžbenik čini posebnim jeste to što ne samo da u potpunosti odgovara potrebama učenika, već i nastavnicima značajno olakšava pripremu i izvođenje nastave. Jasna struktura, bogata vizuelna podrška i mogućnost aktivnog uključivanja učenika u rad, čine ga savremenim i inspirativnim nastavnim