Prestižno priznanje: Digitalni udžbenik iz Srbije među najboljima u Evropi: Bronza za "Osnove elektrotehnike 1"

Blic pre 17 minuta
Prestižno priznanje: Digitalni udžbenik iz Srbije među najboljima u Evropi: Bronza za "Osnove elektrotehnike 1"

Srpski digitalni udžbenik za prvi razred srednje stručne škole „Osnove elektrotehnike 1“, autorki Dragane Rašić, Dragane Petrović i Radmile Mitić, nagrađen je bronzanom medaljom za najbolji evropski udžbenik (BELMA).

Nakon niza udžbenika za osnovnoškolsko obrazovanje, po prvi put prestižnu nagradu za najbolji evropski udžbenik BELMA dobio je udžbenik za srednju školu. "Ono što ovaj udžbenik čini posebnim jeste to što ne samo da u potpunosti odgovara potrebama učenika, već i nastavnicima značajno olakšava pripremu i izvođenje nastave. Jasna struktura, bogata vizuelna podrška i mogućnost aktivnog uključivanja učenika u rad, čine ga savremenim i inspirativnim nastavnim
Otvori na blic.rs

Blic »

"Razvela se, mužu prepustila starateljstvo, uredno plaća alimentaciju, ali kao da je troje dece ostavila u šumi!": Objava koja…

"Razvela se, mužu prepustila starateljstvo, uredno plaća alimentaciju, ali kao da je troje dece ostavila u šumi!": Objava koja je posvađala Srbe

Blic pre 1 satjoš 1 povezana
"Bojim se da se ista stvar ne ponovi": Majka devojčice koju su pokušala da otmu dva Albanca: Ne mogu da verujem da su napadači…

"Bojim se da se ista stvar ne ponovi": Majka devojčice koju su pokušala da otmu dva Albanca: Ne mogu da verujem da su napadači pušteni da se brane sa slobode!

Blic pre 3 sata
(Mape) šok preokret u oktobru! Nestvaran povratak leta, afrički vazduh donosi +25 stepeni! Zahlađenje će nam posle pasti teže…

(Mape) šok preokret u oktobru! Nestvaran povratak leta, afrički vazduh donosi +25 stepeni! Zahlađenje će nam posle pasti teže nego ikad!

Blic pre 2 satajoš 1 povezana
Vrela fotke rade Manojlović iz hotelske sobe: Haljina u boji kože nikad kraća, duge noge u prvom planu

Vrela fotke rade Manojlović iz hotelske sobe: Haljina u boji kože nikad kraća, duge noge u prvom planu

Blic pre 12 minutajoš 1 povezana
Cik: u Prištini: Srpska lista osvojila najviše odborničkih mesta u Zubinom Potoku i Severnoj Mitrovici

Cik: u Prištini: Srpska lista osvojila najviše odborničkih mesta u Zubinom Potoku i Severnoj Mitrovici

Blic pre 3 sata
Blic »

Društvo, najnovije vesti »

Osumnjičeni za pokušaj otmice u Malom Zvečanu pušteni da se brane sa slobode

Osumnjičeni za pokušaj otmice u Malom Zvečanu pušteni da se brane sa slobode

Danas pre 2 minuta
Prestižno priznanje: Digitalni udžbenik iz Srbije među najboljima u Evropi: Bronza za "Osnove elektrotehnike 1"

Prestižno priznanje: Digitalni udžbenik iz Srbije među najboljima u Evropi: Bronza za "Osnove elektrotehnike 1"

Blic pre 17 minuta
Ne planira u zimski san! Hit scena na Tari: Medved opušteno šeta i ruča (video)

Ne planira u zimski san! Hit scena na Tari: Medved opušteno šeta i ruča (video)

Blic pre 1 sat
Šta to brine AV-a dok spava

Šta to brine AV-a dok spava

Danas pre 1 sat
Od početka oktobra poginulo 7 pešaka: Crna statistika na putevima Srbije: Mup najavio pojačanu kontrolu saobraćaja

Od početka oktobra poginulo 7 pešaka: Crna statistika na putevima Srbije: Mup najavio pojačanu kontrolu saobraćaja

Blic pre 42 minuta