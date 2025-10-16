Protiv učenika pokrenut disciplinski postupak: Nakon što je đak doneo nož u školu oglasio se direktor: "Nije bilo jurnjave ni incidenta"

Nakon što je u Osnovnoj školi Vuk Karadžić došlo do incidenta kada je učenik osmog razreda doneo nož oglasio se i direktor ove obrazovne ustanove koji i ističe da povodom ovog slučaja u školi nije bilo nikakvih incidenata.

Povodom ovog incidenta oglasio se direktor Osnovne škole Vuk Karadžić u Čačku, Milko Ikonić. - Učenik je doneo nož u rancu, ali ga nije koristio. Odmah ga je predao nastavniku, pedagogu i razrednom starešini. O svemu su obavešteni policija, tužilaštvo i školska uprava, i preduzete su sve mere u skladu sa protokolom“, izjavio je Milko Ikonić, direktor škole. Direktor je demantovao sumnje roditelja i naglasio da nije bilo povređenih učenika, ni dolaska Hitne pomoći.