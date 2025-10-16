Vrela fotka rade Manojlović iz hotelske sobe: Haljina u boji kože nikad kraća, duge noge u prvom planu

Pevačica Rada Manojlović u avgustu je napunila 40 godina, u šta bi malo ko poverovao, budući da izgleda poptut dvadesetpetogodišnjakinje.

Rada je sad je na Instagramu podelila svoje fotografije i napravila pometnju na pomenutoj mreži. Naime, ona se uslikala u hotelskoj sobi u mini haljini boje kože sa šljokicama, dok su njene zanosne obline bile u prvom planu. Inače, Rada je jednom prilikom govorila o estetskim operacijama, te je priznala da su joj mnogi savetovali da operiše nos. "Kažu – nos ti je prevelik, smanji ga. Grudi ti nisu dovoljno velike, stavi silikone… A ja sebi postavim pitanje – pa šta