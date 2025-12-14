Situacija se otela kontroli: Posle drame između Luke i Aneli, on skovao plan: "Sipaću joj na glavu dok bude..."

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Blic
Drama između bivših partnera, Anele Ahmić i Luke Vujovića, ne prestaje da privlači pažnju.

Pošto ga je ona polila majonezom, Luka je odlučio da joj uzvrati. Naime, njihov sukob koji je počeo verbalnim uvredama završio se okršajem, gde je moralo da interveniše obezbeđenje. - Ja bih želeo dve kante majoneza za moju slavu. S obzirom na to da je Aneli rekla da je moja majka k*******a i da me je k****a rodila, ja ću Aneli da prospem sav majonez po glavi dok bude spavala - izjavio je Luka, a bilo je učesnika u Eliti kojima je sve ovo bilo smešno. Inače,
Blic pre 5 sati
Blic pre 6 sati
Telegraf pre 2 sata
