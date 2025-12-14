"Sipaću joj sve na glavu dok bude spavala" Luka smislio kako da se osveti Aneli: Prva ga provocirala, situacija se otela kontroli

Fizički obračun eskalirao je nakon uvreda koje su letele između bivših partnera Luka se kontrolisao do određene granice, da bi potom počeo da vraća udarce Aneli Drama između bivših partnera, Anele Ahmić i Luke Vujovića, ne prestaje da privlači pažnju.

Nakon što ga je Aneli polila majonezom, Luka je odlučio da uzvrati duplo i otkrio svoj plan. Njihov sukob, koji je počeo verbalnim uvredama, sada je prerastao u fizički obračun. - Ja bih želeo dve kante majoneza za moju slavu. S obzirom na to da je Aneli rekla da je moja majka ku*vetina i da me je ku*va rodila, ja ću Aneli da prospem sav majonez po glavi dok bude spavala - izjavio je Luka, a bilo je učesnika u Eliti kojima je sve ovo bilo smešno. Inače,