Dačić: Nema direktne saradnje sa Kosovskom policijom

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas u Londonu, gde je učestvovao na skupu koji je održan u okviru Berlinskog procesa za ministre unutrašnjih poslova, da je bolja međusobna saradnja, a posebno operativna saradnja i razmena informacija ključna, jer borba protiv kriminala ne može biti uspešna bez međunarodne saradnje.

Dačić je izjavio da je suština tog skupa da se napravi bolja međunarodna operativna saradnja i razmena informacija između učesnica Berlinskog procesa u borbi protiv svih vidova kriminala, ali da nikakve operativne saradnje i razmene operativnih podataka ne može biti sa predstavnicima kosovske policije, jer Srbija ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. „U skladu sa dokumentima koji su