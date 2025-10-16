Nema saradnje! Dačić iz Londona: Ne želim da dajem u ime Srbije legitimitet bilo kakvom državnom predznaku za tzv. Republiku Kosovo

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je dva dana učestvovao na skupu u okviru Berlinskog procesa za ministre unutrašnjih poslova u Londonu, izjavio je da je osnovna suština ovog skupa da se napravi bolja međunarodna operativna saradnja i razmena informacija između učesnica Berlinskog procesa u borbi protiv svih vidova kriminala, ali i da nikakve operativne saradnje i razmene operativnih podataka ne može biti sa predstavnicima takozvane kosovske policije, jer

- Učestvovao sam ova dva dana na skupu, u okviru Berlinskog procesa, za ministre unutrašnjih poslova, kojim je predsedavala ministarka ili kako to oni kažu državni sekretar za unutrašnje poslove Šabana Mahmud i ovo je nastavak jednog procesa koji je započet 2014. godine, s tim što svake godine se dodatno teme stavljaju na dnevni red. Ove godine su bile tri sesije. Prva sesija se ticala migracija i svih problema koji iz toga proizilaze, znate da je to za Veliku