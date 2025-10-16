Kada i gde možete da gledate meč između Sinera i Đokovića na egzibiciji u Rijadu?

Danas pre 6 sati  |  A. Pavlović
Kada i gde možete da gledate meč između Sinera i Đokovića na egzibiciji u Rijadu?

Italijan Janik Siner igraće u polufinalu egzibicionog turnira „Slem šest kraljeva“ u Rijadu protiv Novaka Đokovića.

Taj meč se igra u četvrtak 16. oktobra u 16 časova po srednje-evropskom prevenu, a pre njih će u prvom polufinalu snage odmeriti Tejlor Fric i Karlos Alkaraz u 14 časova. U petak je slobodan dan na turniru, a u subotu je na programu finale. Svi mečevi sa ovog turnira biće emitovani na platformi Netfliks.
