Kada i gde možete da gledate meč između Sinera i Đokovića na egzibiciji u Rijadu?

Italijan Janik Siner igraće u polufinalu egzibicionog turnira „Slem šest kraljeva“ u Rijadu protiv Novaka Đokovića.

Taj meč se igra u četvrtak 16. oktobra u 16 časova po srednje-evropskom prevenu, a pre njih će u prvom polufinalu snage odmeriti Tejlor Fric i Karlos Alkaraz u 14 časova. U petak je slobodan dan na turniru, a u subotu je na programu finale. Svi mečevi sa ovog turnira biće emitovani na platformi Netfliks.