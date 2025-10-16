Objavljeni konačni rezultati lokalnih izbora na Kosovu

Srpska lista osvojila je najviše odborničkih mesta na lokalnim izborima u sedam opština sa srpskom većinom – Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Zvečanu, Štrpcu, Partešu, Ranilugu i Klokotu, saopštila je Centralna izborna komisija u Prištini.

Srpska lista je u Severnoj Mitrovici osvojila 62,57 odsto glasova, Građanska inicijativa „Sever za sve“ 11,04, a Pokret Samoopredeljenje 7,77 odsto glasova. U Zubinom Potoku Srpska lista je osvojila 75,56 odsto glasova, na drugom mestu je Samoopredeljenje sa 5,42, a na trećem Srpski narodni pokret sa 5,08 odsto. U Zvečanu je Srpska lista osvojila 86,82 odsto glasova, Srpska demokratija 6,90, Demokratska partija Kosova 3,32, a Samoopredeljenje 2,41 odsto. U Štrpcu