Cik: u Prištini: Srpska lista osvojila najviše odborničkih mesta u Zubinom Potoku i Severnoj Mitrovici

Blic pre 4 sati
Srpska lista osvojila je najviše odborničkih mesta u opštinama Severna Mitrovica i Zubin Potok na lokalnim izborima održanim 12. oktobra, pokazuju podaci centralne izborne komisije u Prištini (CIK).

Kako je objavljeno na sajtu CIK-a, Srpska lista je u Severnoj Mitrovici dobila 4.693 glasa, odnosno 62,57 odsto. Na drugom mestu je Građanska inicijativa Sever za sve koja je dobila 828 glasova ili 11,04 odsto. Na trećem mestu je Pokret Samoopredeljenje sa 583 glasa, odnosno 7,77 odsto. Srpska demokratija dobila je 494 glasa ili 6,59 odsto, a Demokratska partija Kosova 319 glasova, odnosno 4,25 odsto. Stranka Za slobodu pravdu i opstanak osvojila je 108 glasova,
