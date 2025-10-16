Požar u stambenoj zgradi u Rakovici, dve žene nastradale

Danas pre 3 sata  |  RTS
Požar u stambenoj zgradi u Rakovici, dve žene nastradale

Dve žene su nastradale u požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u beogradskom naselju Rakovica, potvrđeno je za Danas u Hitnoj pomoći.

Požar gasi 16 vatrogasaca sa šest vozila. „Dve žene su smrtno stradale. U 10.15 časova mi smo primili poziv od policije. Jedna ženska osoba od 65 godina, druga strarija“, izjavila je za Danas doktorka Hitne pomoći Ivana Stefanović. Kako je RTS preneo, požar je izbio na 7. spratu zgrade u Ulici Stevana Lukovića 16 u Rakovici. Prema prvim, nezvaničnim informacijama, vatrogasci spasioci povređene su pronašli u nesvesnom stanju. Na licu mesta je 16 vatrogasaca, sa 6
