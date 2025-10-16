Veljko Paunović o reprezentaciji Srbije: Neprijatno mi je

Kada je Veljko Paunović stigao u Real Ovijedo prošle sezone, imao je još deset utakmica do kraja sezone i eventualni plej-of za promociju u elitu.

I uspeo je. Na kraju je na klupi zabeležio 14 utakmica, izgubivši samo jednu (prvu utakmicu finala promocije protiv Mirandesa), te je vratio Real Ovijedo u Primeru četvrt veka kasnije. Sada, nakon dve pobede u prvih osam utakmica, klub je odlučio da ga otpusti. – Razočaran sam, ali verujem ljudima. Ne gledam da li rade ovo ili ono. Sada mi postaju jasniji znaci koje sam mogao da propustim – rekao je trener u podkastu Marke „Došli smo da slušamo“. Ovo nije bila laka