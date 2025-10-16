Veljko Paunović o reprezentaciji Srbije: Neprijatno mi je

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Veljko Paunović o reprezentaciji Srbije: Neprijatno mi je

Kada je Veljko Paunović stigao u Real Ovijedo prošle sezone, imao je još deset utakmica do kraja sezone i eventualni plej-of za promociju u elitu.

I uspeo je. Na kraju je na klupi zabeležio 14 utakmica, izgubivši samo jednu (prvu utakmicu finala promocije protiv Mirandesa), te je vratio Real Ovijedo u Primeru četvrt veka kasnije. Sada, nakon dve pobede u prvih osam utakmica, klub je odlučio da ga otpusti. – Razočaran sam, ali verujem ljudima. Ne gledam da li rade ovo ili ono. Sada mi postaju jasniji znaci koje sam mogao da propustim – rekao je trener u podkastu Marke „Došli smo da slušamo“. Ovo nije bila laka
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Milojević: Ne znam koliko ću ostati u Zvezdi, sanjam selektorski posao

Milojević: Ne znam koliko ću ostati u Zvezdi, sanjam selektorski posao

RTS pre 1 sat
Milojević se nudi: Moj san je da budem selektor Srbije ili Grčke

Milojević se nudi: Moj san je da budem selektor Srbije ili Grčke

Sport klub pre 1 sat
Vladan Milojević iskren: Želja mi je da postanem selektor

Vladan Milojević iskren: Želja mi je da postanem selektor

Euronews pre 1 sat
Vladan Milojević otvoreno priznao: „Ne znam koliko dugo ću biti trener Crvene zvezde!“

Vladan Milojević otvoreno priznao: „Ne znam koliko dugo ću biti trener Crvene zvezde!“

Hot sport pre 2 sata
Da li je to Milojević najavio da će biti selektor: „Ne znam koliko ću još biti trener Zvezde…“

Da li je to Milojević najavio da će biti selektor: „Ne znam koliko ću još biti trener Zvezde…“

Nova pre 2 sata
"Ne znam koliko ću još biti trener Zvezde" Vladan Milojević otvorio dušu: Želja mi je da budem selektor!

"Ne znam koliko ću još biti trener Zvezde" Vladan Milojević otvorio dušu: Želja mi je da budem selektor!

Kurir pre 2 sata
Kolarov naslednik Milojevića u Zvezdi

Kolarov naslednik Milojevića u Zvezdi

Sportski žurnal pre 2 sata
Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

Slavni Holanđanin više nije selektor Indonezije

Slavni Holanđanin više nije selektor Indonezije

Danas pre 35 minuta
"Mogao sam deci da kupim 50 stanova u Beogradu za novac koji sam dao Partizanu" Ostoja Mijailović: Sami smo obezbedili 22…

"Mogao sam deci da kupim 50 stanova u Beogradu za novac koji sam dao Partizanu" Ostoja Mijailović: Sami smo obezbedili 22 miliona evra, od države dobijamo pet!

Kurir pre 3 minuta
Otac: A.K. Osuđivan za iznudu Kriminalna prošlost porodice transrodne osobe za koju se sumnja da je snimcima ucenjivala…

Otac: A.K. Osuđivan za iznudu Kriminalna prošlost porodice transrodne osobe za koju se sumnja da je snimcima ucenjivala Vujadina Savića

Blic pre 4 minuta
Fudbal: Spartak odigrao nerešeno sa Breidablikom – kraj evropske avanture „golubica“

Fudbal: Spartak odigrao nerešeno sa Breidablikom – kraj evropske avanture „golubica“

Subotica.com pre 23 minuta
Skandal neviđenih razmera: Uhapšen bivši igrač Crvene zvezde i njegova supruga!

Skandal neviđenih razmera: Uhapšen bivši igrač Crvene zvezde i njegova supruga!

Hot sport pre 18 minuta