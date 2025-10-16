Milojević „se otvorio“ Grcima o funkciji selektora – dve klupe su mu san

Sputnik pre 1 sat
Milojević „se otvorio“ Grcima o funkciji selektora – dve klupe su mu san

Vladan Milojević, trener Crvene zvezde, koji ozbiljno figurira da bude novi selektor Srbije umesto odbeglog Dragana Stojkovića, izjavio je u razgovoru za grčke medije da mu je san da jednog dana vodi Orlove ili Helene.

Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije zakazao je za petak, 17. oktobar sednicu, a glavna tema biće usvajanje ponuđene ostavke Dragana Stojkovića, možda i imenovanje novog. Do tada, ovdašnja fudbalska javnost licitira sa imenima, a jedno od glavnih je aktuelni trener Crvene zvezde Vladan Milojević kom u decembru ističe ugovor. Da li će do toga zaista i doći još nije poznato, ali ono što jeste poznato, je to da je Vladan Milojević otvoreno za grčki Sportal
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Paunović ima novi posao: Biću tamo gde fudbalu budem potreban

Paunović ima novi posao: Biću tamo gde fudbalu budem potreban

Sportski žurnal pre 1 sat
Milojević otkrio želju: Jedan od mojih fudbalskih snova je da postanem selektor

Milojević otkrio želju: Jedan od mojih fudbalskih snova je da postanem selektor

Danas pre 2 sata
Vladan Milojević korak bliže selektorskoj poziciji: Crvena zvezda mu izlazi u susret!

Vladan Milojević korak bliže selektorskoj poziciji: Crvena zvezda mu izlazi u susret!

Hot sport pre 3 sata
Kolarov naslednik Milojevića u Zvezdi

Kolarov naslednik Milojevića u Zvezdi

Sportski žurnal pre 4 sati
Maksimović o najvećoj nepravdi: "Nisam išao u Rusiju, a Kokeza mi u Dablinu rekao..."

Maksimović o najvećoj nepravdi: "Nisam išao u Rusiju, a Kokeza mi u Dablinu rekao..."

Sportske.net pre 4 sati
Veljko Paunović o reprezentaciji Srbije: Neprijatno mi je

Veljko Paunović o reprezentaciji Srbije: Neprijatno mi je

Danas pre 5 sati
Milojević: Ne znam koliko ću ostati u Zvezdi, sanjam selektorski posao

Milojević: Ne znam koliko ću ostati u Zvezdi, sanjam selektorski posao

RTS pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaFudbalski savezGrčkaFudbalski savez SrbijeMarko NikolićMarko GrujićVladan MilojevićLuka Jovićfk crvena zvezdasportfudbalska reprezentacija srbije

Sport, najnovije vesti »

Nvora MVP 4. kola Evrolige

Nvora MVP 4. kola Evrolige

Danas pre 9 minuta
Kao grom iz vedra neba! Kraj sezone za poznatu teniserku! Radukanu se zbog bolesti povukla sa poslednja dva turnira!

Kao grom iz vedra neba! Kraj sezone za poznatu teniserku! Radukanu se zbog bolesti povukla sa poslednja dva turnira!

Kurir pre 14 minuta
Crvena Zvezda hoće jednog od najboljih igrača u Evropi: Beogradski velikan poslao zahtev za pozajmicu!

Crvena Zvezda hoće jednog od najboljih igrača u Evropi: Beogradski velikan poslao zahtev za pozajmicu!

Hot sport pre 4 minuta
Povređen, a tražio da igra

Povređen, a tražio da igra

Sportski žurnal pre 4 minuta
Zebnja u Milanu - Braun neće po dobrom pamtiti Minhen

Zebnja u Milanu - Braun neće po dobrom pamtiti Minhen

Sportske.net pre 13 minuta