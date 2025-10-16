Milojević „se otvorio“ Grcima o funkciji selektora – dve klupe su mu san

Vladan Milojević, trener Crvene zvezde, koji ozbiljno figurira da bude novi selektor Srbije umesto odbeglog Dragana Stojkovića, izjavio je u razgovoru za grčke medije da mu je san da jednog dana vodi Orlove ili Helene.

Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije zakazao je za petak, 17. oktobar sednicu, a glavna tema biće usvajanje ponuđene ostavke Dragana Stojkovića, možda i imenovanje novog. Do tada, ovdašnja fudbalska javnost licitira sa imenima, a jedno od glavnih je aktuelni trener Crvene zvezde Vladan Milojević kom u decembru ističe ugovor. Da li će do toga zaista i doći još nije poznato, ali ono što jeste poznato, je to da je Vladan Milojević otvoreno za grčki Sportal