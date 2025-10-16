Srpska lista: Dolazak KBS u Severnu Mitrovicu usmeren na izazivanje straha među Srbima, KFOR da pojača prisustvo

Srpska lista navela je da je današnji dolazak pripadnika Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) u Severnu Mitrovicu bez odobrenja komandanta KFOR-a i bez saglasnosti građana koji žive na severu KiM predstavlja opasnu i namernu provokaciju, usmerenu ka destabilizaciji prilika na terenu i izazivanju straha i nemira među srpskim narodom.

U saopštenju Srpska lista traži od KFOR-a da pojača budnost i prisustvo svojih snaga u svim srpskim sredinama na severu, kako bi sprečio nove pokušaje jednostranih akcija i zaštitio mir i bezbednost svih građana. "Očigledno je da odlazeći režim u Prištini na ovaj način pokušava da izazove tenzije i sukobe, kako bi skrenuo pažnju javnosti sa svojih neuspeha i podigao poljuljani politički položaj među svojim biračima", dodaje se u saopštenju. Upozorava se da su