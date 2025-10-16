Drama u tunelu Vežešnik: Zapalio se kamion sa električnim „Fiat Pandama“ iz Kragujevca

Na putu Mateševo – Podgorica, u tunelu Vežešnik, prošle noći je izbio požar na teretnom vozilu koje je prevozilo električne automobile Fiat Panda, proizvedene u Kragujevcu. Incident se dogodio oko 1.20 časova iza ponoći, a zahvaljujući brzoj reakciji nadležnih službi sprečene su teže posledice.

Prema saopštenju kompanije Monteput, do samozapaljenja je došlo tokom vožnje kroz tunel, nakon čega su Služba za nadzor, upravljanje saobraćajem i tehničku zaštitu, kao i Služba zaštite i spašavanja, odmah reagovale i aktivirale sve propisane protokole za vanredne situacije. Požar je, kako navode, u potpunosti ugašen do 2 sata ujutru, a potom je izvršeno uklanjanje kamiona iz tunela i čišćenje prostora radi ponovnog uspostavljanja saobraćaja. Iz Monteputa ističu da