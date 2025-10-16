Narodna banka Srbije saopštila: Zvanični srednji kurs danas je 117,1809 dinara za evro

Kurir pre 2 sata
Narodna banka Srbije saopštila: Zvanični srednji kurs danas je 117,1809 dinara za evro

Zvanični srednji kurs danas je 117,1809 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,1678 dinara za evro. Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i nego na početku ove godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 1 sat
Zvanični srednji kurs evra danas 117,1809 dinara: Šta znači minimalna promena za građane Srbije

Zvanični srednji kurs evra danas 117,1809 dinara: Šta znači minimalna promena za građane Srbije

Telegraf pre 9 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,1809 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1809 dinara

RTV pre 4 sati
Srednji kurs dinara za evro u četvrtak 117,1809 dinara

Srednji kurs dinara za evro u četvrtak 117,1809 dinara

Politika pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Narodna BankaZa Evropsku SrbijuNarodna Banka SrbijeEvrokursdinar

Ekonomija, najnovije vesti »

Urbanizam i novi kvadrati na Vračaru: Broj stanovnika u bloku kod Južnog bulevara biće povećan za još 3.000 odnosno 60%

Urbanizam i novi kvadrati na Vračaru: Broj stanovnika u bloku kod Južnog bulevara biće povećan za još 3.000 odnosno 60%

Forbes pre 5 minuta
Novac iz budžetske rezerve za parking na Prokopu: Da li će i deo javne uprave sedeti na stanici

Novac iz budžetske rezerve za parking na Prokopu: Da li će i deo javne uprave sedeti na stanici

Forbes pre 5 minuta
Tinejdžere bi trebalo podučavati finansijskoj pismenosti: Stvarni saveti koji funkcionišu

Tinejdžere bi trebalo podučavati finansijskoj pismenosti: Stvarni saveti koji funkcionišu

Forbes pre 5 minuta
Kada AI deonice padnu - tri strategije za zaštitu kapitala

Kada AI deonice padnu - tri strategije za zaštitu kapitala

Bloomberg Adria pre 30 minuta
Kivi iz Bajine Bašte i banane iz Šumadije? Da, moguće je!

Kivi iz Bajine Bašte i banane iz Šumadije? Da, moguće je!

Kamatica pre 9 minuta