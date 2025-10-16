"Rekao sam igračima da je kraj": Pešić se oprostio, a onda je zbog Nikolinog poziva došao na Eurobasket

Mondo pre 2 sata
"Rekao sam igračima da je kraj": Pešić se oprostio, a onda je zbog Nikolinog poziva došao na Eurobasket

Doskorašnji selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić sa 76 godina ne želi još uvek definitivno u penziju, ali je planirao da napusti nacionalni tim nakon uspeha na Olimpijskim igrama.

Naš tim je bio trećeplasirani i odigrao je neverovatan meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u polufinalu. Sada je u intervjuu za " Nedeljnik" Svetislav Pešić otkrio da se nakon toga oprostio sa igračima, ali da je na kraju ipak pod pritiskom i uz ubeđivanje kako reprezentativaca tako i predsednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojše Čovića ipak promenio odluku. "Razumeo sam da se sa Olimpijadom završio jedan ciklus. Nemam ja 56, imam 76 godina. Najiskrenije
