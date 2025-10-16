Uhapšen bivši crnogorski ministar: Presekao putanju vozilima iz pratnje premijera Spajića i vređao obezbeđenje

N1 Info pre 42 minuta  |  Vijesti
Uhapšen bivši crnogorski ministar: Presekao putanju vozilima iz pratnje premijera Spajića i vređao obezbeđenje

Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Petar Ivanović uhapšen je zbog jučerašnjeg incidenta tokom kog je presekao putanju vozilima koja su u pratnji premijera Milojka Spajića i vređao policajce iz pratnje predsednika Vlade.

Iz Uprave policije (UP) saopšteno je da će nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) pekršajno odgovarati zbog vređanja i omalovažavanja policijskih službenika, pišu Vijesti. "Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su sinoć lišili slobode P.I. (60) bivšeg ministra poljoprivrede, zbog počinjenog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru, na štetu dva policijska službenika koja je ometao i omalovažavao tokom vršenja službene
