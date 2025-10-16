Uhapšen bivši ministar i poslanik DPS-a – optužen da je vozilom presekao pratnju crnogorskog premijera

Crnogorska policija uhapsila je Petra Ivanovića, bivšeg ministara poljoprivrede u Vladi Crne Gore i nekadašnjeg poslanika Demokratske partije socijalista. Ivanović je uhapšen nakon što je presekao kolonu u pratnji premijera Crne Gore Milojka Pajića na Blažovom mostu u Podgorici i, kako se navodi, vređao službenike obezbeđenja.

Ivanović je vozilom marke tojota, registarskih oznaka Podgorica, upao u kolonu vozila koja su pratila predsednika crnogorske vlade. Incident se dogodio juče popodne, saopšteno je iz Uprave policije. "Ivanović nije postupio po jasno istaknutim svetlosnim i zvučnim signalima službenih vozila, čime je ugrozio bezbedno kretanje štićene ličnosti i službenih lica u pratnji", saopštila je policija. Kako se navodi, Ivanović je odbio da pruži dokumenta na uvid policijskim