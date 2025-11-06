BBC vesti na srpskom

Tragedija u Tuzli: 11 mrtvih u požaru u Domu penzionera, ostavka direktora

Povređeno je više od 30 ljudi, među njima i pripadnici spasilačkih službi, rekao je gradonačelnik Tuzle. Uzrok požara se utvrđuje. Direktor Doma podneo ostavku posle tragedije.

BBC News pre 1 sat
REUTERS/Amel Emrić
Višespratnica u Tuzli posle smrtonosnog požara

Najmanje 11 ljudi poginulo je u požaru koji je 4. novembra uveče zahvatio zgradu Doma penzionera u Tuzli, u istočnoj Bosni i Hercegovini (BiH).

Teže i lakše je povređeno 38 ljudi, rekli su gradski zvaničniuci novinarima jutro posle nesreće.

Među povređenima su korisnici i zaposleni u Domu penzionera, kao i policajci, vatrogasci i medicinski radnici, rekao je tuzlanski gradonačelnik Zijad Lugavić.

Neki od povređenih su u teškom stanju, javio je Klix.ba.

Četvoro povređenih korisnika Doma su na respiratorima, a u bolnici su i petoro vatrogasaca i tri policajca, kažu lokalni zvaničnici.

Mirsad Bakalović, direktor Doma za penzionere, podneo je ostavku tokom vanredne sednice gradske uprave, prenelo je sarajevsko Oslobođenje.

Četvrtak, 6. novembar, proglašen je za dan žalosti, odlučila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, jednog od dva entiteta u toj državi.

Dan žalosti je proglašen i u Distriktu Brčko, kao i u Crnoj Gori.

Saučešće su, između ostalih, izrazili visoki međunarodni predstavnika za BiH Kristijan Šmit i predsednici Srbije i Hrvatske, Aleksandar Vučić i Zoran Milanović.

REUTERS/Amel Emrić
Policijski islednici vrše istragu na mestu gde je izbio požar u zgradi doma za stare osobe u Tuzli

Požar je zahvatio sedmi sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli oko 20.45.

Na tom spratu su uglavnom bile smeštene nepokretne osobe, prenose mediji.

Nekoliko ljudi zbrinuto je u Kliničkom centru u Tuzli zbog trovanja ugljen-monoksidom, rekla je Ersija Aščerić Mujedinović, portparolka te bolnice.

Korisnica Doma za penzionere, Ruža Kajić, rekla je da živi na trećem spratu zgrade i da se probudila nakon što je čula „pucketanje".

„Pogledala sam kroz prozor i videla kako zapaljeni materijal pada odozgo.

„Istrčala sam u hodnik. Na gornjim spratovima su bili nepokretni ljudi", rekla je za BHRT.

Uzrok požara se istražuje, a Nermin Nikšić, predsednik Vlade Federacije BiH, jednog od dva enteta BiH, nazvao ga je „katastrofom ogromnih razmera".

Upitan zašto su nepokretni korisnici doma bili na visokim spratovima, gradonačelnik Tuzle je odgovorio da uprava Dom penzionera određuje smeštaj ljudi i da on nema informaciju zašto je neko na prvom, trećem ili petom spratu.

NIDAL SALJIC/EPA/Shutterstock

Faruk Begtašević, tuzlanski fotoreporter, na Fejsbuk profilu, objavio je potresnu priču o scenama koje je zatekao ispred zgrade Doma penzionera u Tuzli.

„Kad sam stigao, pripremio sam objektiv i odmah pogled uputio ka vatrenoj stihiji na vrhu zgrade. Jeziv trenutak dodatno je pojačao prizor sa sprat niže.

„Na prozoru je bio čovek kojem su ljudi sa ulice dobacivali da se skloni. Dugo je bio na prozoru.

„Dim je počeo da ispunjava njegovu sobu, a on kao da nas je bespomoćno gledao.

„Posle par trenutaka više ga tu nije bilo. Samo da je dobro", napisao je Begtašević.

Pogledajte fotografije iz Tuzle

REUTERS/Mersiha Bajrić
Višespratnica u Tuzli u kojoj je izbio požar
NIDAL SALJIC/EPA/Shutterstock
REUTERS/Amel Emrić
NIDAL SALJIC/EPA/Shutterstock
REUTERS/Mersiha Bajrić
AVAZ via REUTERS TV/Handout via REUTERS
Spasioci iznose jednog od povređenih iz Doma penzionera
REUTERS/Mersiha Bajrić
REUTERS/Mersiha Bajrić
REUTERS/Amel Emrić
REUTERS/Amel Emrić
Izgoreli spratovi zgrade Doma penzionera u Tuzli

(BBC News, 11.06.2025)

Preživeli posle požara u Domu penzionera u Tuzli: 'Kao horor film'

Preživeli posle požara u Domu penzionera u Tuzli: 'Kao horor film'

Licem u lice, a između kordon: Skupovi podrške vlasti i Dijani Hrki u Beogradu

Licem u lice, a između kordon: Skupovi podrške vlasti i Dijani Hrki u Beogradu

Ubio 10 pacijenata da bi smanjio posao, osuđen na doživotnu robiju

Ubio 10 pacijenata da bi smanjio posao, osuđen na doživotnu robiju

Skandal na takmičenju za Mis sveta: Organizator izvređao Meksikanku

Skandal na takmičenju za Mis sveta: Organizator izvređao Meksikanku

Ko štrajkuje glađu u centru Beograda i zašto

Ko štrajkuje glađu u centru Beograda i zašto

