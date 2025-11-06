U tragediji stradalo 12 ljudi Završen uviđaj o požaru u Domu penzionera

Uviđaj nakon tragičnog požara na sedom spratu Doma penzionera u Tuzli u utorak uveče, završen je, a izveštaji tužilaštva biće dostavljeni Sektoru kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Uzrok požara biće saopšten javnosti kada se analiziraju izveštaji i nalazi i mišljenja stručnih lica i istražitelja. Epilog tragičnog požara je u ovom trenutku 12 i svi su štićenici Doma - šest žena i šest muškaraca. Dvanaesta žrtva je žena koja je preminula danas u Univerizitetskom kliničkom centru u Tuzli. Svih 11 osoba je, prema dosadašnjim preliminarnim rezultatima do sada obavljenih obdukcija, stradalo usled gušenja, odnosno trovanja ugljen-monoksidom, s