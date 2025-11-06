U tragediji stradalo 12 ljudi Završen uviđaj o požaru u Domu penzionera

Alo pre 6 sati
U tragediji stradalo 12 ljudi Završen uviđaj o požaru u Domu penzionera

Uviđaj nakon tragičnog požara na sedom spratu Doma penzionera u Tuzli u utorak uveče, završen je, a izveštaji tužilaštva biće dostavljeni Sektoru kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Uzrok požara biće saopšten javnosti kada se analiziraju izveštaji i nalazi i mišljenja stručnih lica i istražitelja.   Epilog tragičnog požara je u ovom trenutku 12 i svi su štićenici Doma - šest žena i šest muškaraca. Dvanaesta žrtva je žena koja je preminula danas u Univerizitetskom kliničkom centru u Tuzli.   Svih 11 osoba je, prema dosadašnjim preliminarnim rezultatima do sada obavljenih obdukcija, stradalo usled gušenja, odnosno trovanja ugljen-monoksidom, s
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Stigli rezultati obdukcije: Sve žrtve požara u Tuzli umrle usled gušenja

Stigli rezultati obdukcije: Sve žrtve požara u Tuzli umrle usled gušenja

Vesti online pre 1 sat
"Daj bolan, kaži da li je živ, povređen?" Prijatelj penzionera koji je bio smešten na 7. spratu zapaljenog doma: Bio je…

"Daj bolan, kaži da li je živ, povređen?" Prijatelj penzionera koji je bio smešten na 7. spratu zapaljenog doma: Bio je nepokretan, ali legenda Tuzle

Kurir pre 2 sata
Tragedije u Tuzli i Barajevu ponovo razotkrile sistemske propuste: Gde su zakazale mere zaštite od požara?

Tragedije u Tuzli i Barajevu ponovo razotkrile sistemske propuste: Gde su zakazale mere zaštite od požara?

Euronews pre 4 sati
Stigli rezultati obdukcije: Sve žrtve požara u Tuzli umrle usled gušenja

Stigli rezultati obdukcije: Sve žrtve požara u Tuzli umrle usled gušenja

Sputnik pre 5 sati
Svedočenje preživelih iz Doma penzionera u Tuzli: „Izgledalo je kao horor film“

Svedočenje preživelih iz Doma penzionera u Tuzli: „Izgledalo je kao horor film“

Nova pre 5 sati
Preživeli u požaru Doma penzionera u Tuzli: "Izgledalo je kao horor film"

Preživeli u požaru Doma penzionera u Tuzli: "Izgledalo je kao horor film"

NIN pre 6 sati
Tragedija u Tuzli: Broj žrtava u požaru u Domu penzionera porastao na 12

Tragedija u Tuzli: Broj žrtava u požaru u Domu penzionera porastao na 12

BBC News pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMUPTuzlapožar

Balkan, najnovije vesti »

Stigli rezultati obdukcije: Sve žrtve požara u Tuzli umrle usled gušenja

Stigli rezultati obdukcije: Sve žrtve požara u Tuzli umrle usled gušenja

Vesti online pre 1 sat
"Daj bolan, kaži da li je živ, povređen?" Prijatelj penzionera koji je bio smešten na 7. spratu zapaljenog doma: Bio je…

"Daj bolan, kaži da li je živ, povređen?" Prijatelj penzionera koji je bio smešten na 7. spratu zapaljenog doma: Bio je nepokretan, ali legenda Tuzle

Kurir pre 2 sata
Pupovac dobio pretnje smrću, SDSS podnela prijavu

Pupovac dobio pretnje smrću, SDSS podnela prijavu

RTS pre 2 sata
Zbog nasilja prema novosadskim folklorašima Trojici osumnjičenih splitski sud odredio pritvor

Zbog nasilja prema novosadskim folklorašima Trojici osumnjičenih splitski sud odredio pritvor

Dnevnik pre 2 sata
Haos na obilaznici oko Bijeljine: Traktor prepolovljen u sudaru sa automobilom

Haos na obilaznici oko Bijeljine: Traktor prepolovljen u sudaru sa automobilom

Dnevnik pre 2 sata