Preživeli u požaru Doma penzionera u Tuzli: "Izgledalo je kao horor film"

Broj stradalih u stravičnom požaru koji je u utorak uveče izbio u Domu penzionera u Tuzli povećan je na 12, nakon što je jedna osoba preminula danas u Univerzitetskom kliničkom centru u ovom gradu.

Preminula osoba bila je štićenik doma i izgubila je bitku za život na Klinici za reanimaciju i anesteziologiju. O smrti je, kako je potvrđeno, MUP Tuzlanskog kantona obavešten iz Univerzitetskog kliničkog centra. Istraga o tragediji u Tuzli još traje, dok je u Federaciji BiH i Brčko distriktu zbog požara proglašen Dan žalosti, a na nivou Tuzlanskog kantona četvorodnevna žalost. Preživeli iz Doma penzionera, u izjavama za Radio Slobodna Evropa ( RSE), opisuju