Jedna od dve ranjene žene u pucnjavi u Međimurju u Hrvatskoj podlegla povredama

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Jedna od dve ranjene žene u pucnjavi u Međimurju u Hrvatskoj podlegla povredama

U pucnjavi koja se u četvrtak uvečer dogodila u romskom naselju Sitnice u Međimurju, u Hrvatskoj, jedna od dve teško ozleđene žene je, nažalost, preminula, dok se druga i dalje bori za život u čakovečkoj bolnici, objavio je portal "Indeks".

Počinilac je još u begu. Porodica, prijatelji i poznanici opraštaju se od preminule na društvenim mrežama, prenosi "eMeđimurje". Prema pisanju hrvatskih medija, dve žene su ranjene u pucnjavi koja se u dogodila u Murskom Središću, u Hrvatskoj, u delu grada u kojem uglavnom stanuje romska populacija. Portparol Međimurske policijske uprave Radovan Gačal rekao je da je na žene pucano iz vatrenog oružja i da su obe prebačene u Županijsku bolnicu u Čakovcu, prenosi
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Užas u Međimurju: U napadu ubijena trudnica, majka troje dece

Užas u Međimurju: U napadu ubijena trudnica, majka troje dece

Nova pre 1 sat
U pucnjavi ubijena trudnica, majka troje dece, njena sestra se bori za život: Detalji užasa u Hrvatskoj

U pucnjavi ubijena trudnica, majka troje dece, njena sestra se bori za život: Detalji užasa u Hrvatskoj

Kurir pre 1 sat
Detalji strašne pucnjave u Hrvatskoj: Ubijena trudnica; Osumnjičeni i dalje u bekstvu

Detalji strašne pucnjave u Hrvatskoj: Ubijena trudnica; Osumnjičeni i dalje u bekstvu

B92 pre 1 sat
U pucnjavi ubijena trudnica (28), troje dece ostalo bez majke! Sestra joj teško ranjena, isplivali detalji užasa u Hrvatskoj

U pucnjavi ubijena trudnica (28), troje dece ostalo bez majke! Sestra joj teško ranjena, isplivali detalji užasa u Hrvatskoj

Alo pre 1 sat
U pucnjavi ubijena trudnica (28), majka troje dece, njena sestra ranjena: Detalji horora u Hrvatskoj

U pucnjavi ubijena trudnica (28), majka troje dece, njena sestra ranjena: Detalji horora u Hrvatskoj

Telegraf pre 1 sat
Jedna žena ubijena, druga teško ranjena u pucnjavi u Međimurju u Hrvatskoj

Jedna žena ubijena, druga teško ranjena u pucnjavi u Međimurju u Hrvatskoj

N1 Info pre 2 sata
Jedna žena ubijena, druga na aparatima. Potera za naoružanim beguncem

Jedna žena ubijena, druga na aparatima. Potera za naoružanim beguncem

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Hrvatskapucnjava

Balkan, najnovije vesti »

Velenje: Sa spomenika Josipu Brozu Titu odrubljena glava

Velenje: Sa spomenika Josipu Brozu Titu odrubljena glava

RTV pre 39 minuta
Sa spomenika Josipu Brozu Titu u Velenju otkinuta glava

Sa spomenika Josipu Brozu Titu u Velenju otkinuta glava

Nedeljnik pre 34 minuta
Sa spomenika Josipu Brozu Titu u Velenju otkinuta glava

Sa spomenika Josipu Brozu Titu u Velenju otkinuta glava

N1 Info pre 43 minuta
Zastave OVK vijoriće se Skopljem: Lider partije Albanaca najavio skup podrške bivšim vođama terorističke OVK

Zastave OVK vijoriće se Skopljem: Lider partije Albanaca najavio skup podrške bivšim vođama terorističke OVK

Kurir pre 4 minuta
(Foto) odrubili Titu glavu Oštećen spomeniku u (Titovom) Velenju nađen u gepeku automobila sa hrvatskim tablicama

(Foto) odrubili Titu glavu Oštećen spomeniku u (Titovom) Velenju nađen u gepeku automobila sa hrvatskim tablicama

Dnevnik pre 3 minuta