Jedna od dve ranjene žene u pucnjavi u Međimurju u Hrvatskoj podlegla povredama

U pucnjavi koja se u četvrtak uvečer dogodila u romskom naselju Sitnice u Međimurju, u Hrvatskoj, jedna od dve teško ozleđene žene je, nažalost, preminula, dok se druga i dalje bori za život u čakovečkoj bolnici, objavio je portal "Indeks".

Počinilac je još u begu. Porodica, prijatelji i poznanici opraštaju se od preminule na društvenim mrežama, prenosi "eMeđimurje". Prema pisanju hrvatskih medija, dve žene su ranjene u pucnjavi koja se u dogodila u Murskom Središću, u Hrvatskoj, u delu grada u kojem uglavnom stanuje romska populacija. Portparol Međimurske policijske uprave Radovan Gačal rekao je da je na žene pucano iz vatrenog oružja i da su obe prebačene u Županijsku bolnicu u Čakovcu, prenosi