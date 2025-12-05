U pucnjavi ubijena trudnica (28), troje dece ostalo bez majke! Sestra joj teško ranjena, isplivali detalji užasa u Hrvatskoj

Alo pre 3 sata
U pucnjavi ubijena trudnica (28), troje dece ostalo bez majke! Sestra joj teško ranjena, isplivali detalji užasa u Hrvatskoj

Policija traga za osumnjičenim, muškarcem iz Piškorovca, koji je nakon pucnjave pobegao

U četvrtak, 4. decembra, u večernjim satima u naselju Sitnice dogodila se teška pucnjava, a danas je potvrđeno da je jedna od ranjenih dvadesetosmogodišnja žena, podlegla povredama. U istom napadu teško je ranjena i njena 29-godišnja sestra. Policija i dalje intenzivno traga za osumnjičenim 40-godišnjim muškarcem, saopštila je policija. Tragediju je za emeđimurje komentarisao i Milorad Mihanović, gradski većnik u Murskom Središću, koji je bio blisko povezan sa
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Ubijena trudnica, njena sestra teško ranjena u pucnjavi u Međimurju u Hrvatskoj

Ubijena trudnica, njena sestra teško ranjena u pucnjavi u Međimurju u Hrvatskoj

N1 Info pre 1 sat
Ubica trudne majke troje dece pobegao u Sloveniju? Ima 35 krivičnih dela, pronađen njegov automobil

Ubica trudne majke troje dece pobegao u Sloveniju? Ima 35 krivičnih dela, pronađen njegov automobil

Telegraf pre 40 minuta
Užas u Međimurju: U napadu ubijena trudnica, majka troje dece

Užas u Međimurju: U napadu ubijena trudnica, majka troje dece

Nova pre 2 sata
U pucnjavi ubijena trudnica, majka troje dece, njena sestra se bori za život: Detalji užasa u Hrvatskoj

U pucnjavi ubijena trudnica, majka troje dece, njena sestra se bori za život: Detalji užasa u Hrvatskoj

Kurir pre 3 sata
Jedna od dve ranjene žene u pucnjavi u Međimurju u Hrvatskoj podlegla povredama

Jedna od dve ranjene žene u pucnjavi u Međimurju u Hrvatskoj podlegla povredama

Euronews pre 3 sata
Detalji strašne pucnjave u Hrvatskoj: Ubijena trudnica; Osumnjičeni i dalje u bekstvu

Detalji strašne pucnjave u Hrvatskoj: Ubijena trudnica; Osumnjičeni i dalje u bekstvu

B92 pre 3 sata
U pucnjavi ubijena trudnica (28), majka troje dece, njena sestra ranjena: Detalji horora u Hrvatskoj

U pucnjavi ubijena trudnica (28), majka troje dece, njena sestra ranjena: Detalji horora u Hrvatskoj

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Hrvatska

Balkan, najnovije vesti »

Radev: Bugari u Ustavu Severne Makedonije – najbrži put ka EU

Radev: Bugari u Ustavu Severne Makedonije – najbrži put ka EU

Vesti online pre 15 minuta
Uklonjena glava na spomeniku Josipu Brozu Titu u Velenju

Uklonjena glava na spomeniku Josipu Brozu Titu u Velenju

RTS pre 30 minuta
Odrubljena glava Josipu Brozu Titu! Pronađena u gepeku, uhvaćen skrnavitelj, vandalski čin u Velenju! (foto)

Odrubljena glava Josipu Brozu Titu! Pronađena u gepeku, uhvaćen skrnavitelj, vandalski čin u Velenju! (foto)

Kurir pre 20 minuta
Optužnice zbog malverzacija sa EU novcem i u Hrvatskoj

Optužnice zbog malverzacija sa EU novcem i u Hrvatskoj

Radio 021 pre 20 minuta
Radev: Uključivanje Bugara u Ustav značajno će ubrzati put S. Makedonije ka EU

Radev: Uključivanje Bugara u Ustav značajno će ubrzati put S. Makedonije ka EU

Radio sto plus pre 5 minuta