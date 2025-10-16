Bocan-Harčenko: Snadbevanje gasom biće stabilno, neprekidno i po najpovoljnijoj ceni

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Bocan-Harčenko: Snadbevanje gasom biće stabilno, neprekidno i po najpovoljnijoj ceni
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da između Srbije i Rusije postoji ugovor i saglasnost o gasnom aranžmanu, koji podrazumeva da će snabdevanje biti stabilno, neprekidno i po najpovoljnijoj ceni, precizirajući da je u pitanju ugovor "najvišeg nivoa", koji je dugoročan. "Gasnu sferu smatramo jednom od najvažnijih u našoj raznorodnoj saradnji sa Srbijom. Ona se tiče svakog čoveka, porodice, domaćinstva u Srbiji, znači, ima i humanitarnu
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Ambasador Rusije: Snabdevanje gasom biće stabilno, neprekidno i po najpovoljnijoj ceni po Srbiju

Ambasador Rusije: Snabdevanje gasom biće stabilno, neprekidno i po najpovoljnijoj ceni po Srbiju

Blic pre 43 minuta
Bocan-Harčenko: Snadbevanje gasom biće stabilno, neprekidno i po najpovoljnijoj ceni

Bocan-Harčenko: Snadbevanje gasom biće stabilno, neprekidno i po najpovoljnijoj ceni

RTV pre 1 sat
Bocan-Harčenko: Snadbevanje gasom biće stabilno, neprekidno i po najpovoljnijoj ceni

Bocan-Harčenko: Snadbevanje gasom biće stabilno, neprekidno i po najpovoljnijoj ceni

Euronews pre 1 sat
Bocan-Harčenko: Snabdevanje gasom biće stabilno, neprekidno i po najpovoljnijoj ceni

Bocan-Harčenko: Snabdevanje gasom biće stabilno, neprekidno i po najpovoljnijoj ceni

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Rusijagassankcije nis-u

Politika, najnovije vesti »

„Fon der Lajen uzdržano, Vučić pomirljivo“: Dojče vele o poseti predsednice EK Beogradu

„Fon der Lajen uzdržano, Vučić pomirljivo“: Dojče vele o poseti predsednice EK Beogradu

Danas pre 8 minuta
Srpska lista uložila žalbu ustavnom sudu u Prištini zbog izbora Rašića za potpredsednika kosovske skupštine

Srpska lista uložila žalbu ustavnom sudu u Prištini zbog izbora Rašića za potpredsednika kosovske skupštine

Blic pre 8 minuta
Uhapšen bivši ministar: Presekao kolonu Milojka Spajića i napravio incident sa policijom

Uhapšen bivši ministar: Presekao kolonu Milojka Spajića i napravio incident sa policijom

Nova pre 8 minuta
Srpska lista predala žalbu Ustavnom sudu zbog izbora potpredsednika Skupštine Kosova

Srpska lista predala žalbu Ustavnom sudu zbog izbora potpredsednika Skupštine Kosova

Slobodna Evropa pre 3 minuta
Uhapšen nekadašnji crnogorski ministar i poslanik DPS Petar Ivanović

Uhapšen nekadašnji crnogorski ministar i poslanik DPS Petar Ivanović

Euronews pre 8 minuta