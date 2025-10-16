Bocan-Harčenko: Snabdevanje gasom biće stabilno, neprekidno i po najpovoljnijoj ceni

N1 Info pre 11 minuta  |  Tanjug
Bocan-Harčenko: Snabdevanje gasom biće stabilno, neprekidno i po najpovoljnijoj ceni
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da između Srbije i Rusije postoji ugovor i saglasnost o gasnom aranžmanu, koji podrazumeva da će snabdevanje biti stabilno, neprekidno i po najpovoljnijoj ceni, precizirajući da je u pitanju ugovor "najvišeg nivoa", koji je dugoročan. "Gasnu sferu smatramo jednom od najvažnijih u našoj raznorodnoj saradnji sa Srbijom. Ona se tiče svakog čoveka, porodice, domaćinstva u Srbiji, znači, ima i humanitarnu
RTV pre 26 minuta
Rusija

RTV pre 26 minuta
Danas pre 21 minuta
Blic pre 21 minuta
Blic pre 1 minut
NIN pre 1 minut