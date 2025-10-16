Hamas predao tela dva taoca, poručio da treba vremena da se iz ruševina izvuče još tela

NIN pre 3 sata  |  Beta
Hamas predao tela dva taoca, poručio da treba vremena da se iz ruševina izvuče još tela

Hamas je saopštio da je predao tela još dva izraelska taoca prema uslovima sporazuma o prekidu vatre postignutog uz posredovanje SAD, te dodao da je potrebno vreme i specijalizovana oprema da se iz ruševina u Pojasu Gaze izvuku tela ostalih preminulih, prenosi jutros Bi-Bi-Si (BBC).

Oružano krilo grupe je u saopštenju navelo da je posvećeno sporazumu, ali da je vratilo sva tela talaca do kojih je uspelo da dođe. Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da bi izraelske snage mogle da nastave borbe u Gazi ako Hamas ne poštuje sporazum. Kancelarija izraelskog premijera je saopštila da je Izrael, preko Crvenog krsta, primio kovčege sa telima talaca koji sada čekaju zvaničnu identifikaciju. "Izraelska vojska poziva javnost da sačeka zvaničnu
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Izrael dostavio SAD obaveštajne podatke da Hamas ima pristup većem broju tela

Izrael dostavio SAD obaveštajne podatke da Hamas ima pristup većem broju tela

RTV pre 29 minuta
Sporazum je prekršen; Znaju gde su tela?

Sporazum je prekršen; Znaju gde su tela?

B92 pre 14 minuta
Tramp: Izraelska vojska bi mogla da obnovi borbe u Gazi "na jednu moju reč"

Tramp: Izraelska vojska bi mogla da obnovi borbe u Gazi "na jednu moju reč"

N1 Info pre 1 sat
Crveni krst u Gazi preuzeo tela dvoje izraelskih talaca, oglasio se i Hamas: Samo do njih smo mogli da dođemo

Crveni krst u Gazi preuzeo tela dvoje izraelskih talaca, oglasio se i Hamas: Samo do njih smo mogli da dođemo

Telegraf pre 1 sat
Hamas predao tela 2 taoca, poručio da treba vremena da se iz ruševina izvuče još tela

Hamas predao tela 2 taoca, poručio da treba vremena da se iz ruševina izvuče još tela

Nedeljnik pre 3 sata
BBC: Hamas predao tela dva taoca, poručio da treba vremena da se iz ruševina izvuče još tela

BBC: Hamas predao tela dva taoca, poručio da treba vremena da se iz ruševina izvuče još tela

N1 Info pre 2 sata
Hamas predao tela još dvojice talaca, pomoć SZO stigla u Gazu

Hamas predao tela još dvojice talaca, pomoć SZO stigla u Gazu

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasBBCDonald TrampGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Kongres SAD pozdravlja sankcije NIS-u: „Srbija na raskrsnici, Vučić pred ključnom odlukom“

Kongres SAD pozdravlja sankcije NIS-u: „Srbija na raskrsnici, Vučić pred ključnom odlukom“

Danas pre 4 minuta
Izrael dostavio SAD obaveštajne podatke da Hamas ima pristup većem broju tela

Izrael dostavio SAD obaveštajne podatke da Hamas ima pristup većem broju tela

RTV pre 29 minuta
Bolnica Naser tvrdi da je u izraelskom napadu dronom ubijena jedna osoba, IDF negira

Bolnica Naser tvrdi da je u izraelskom napadu dronom ubijena jedna osoba, IDF negira

RTV pre 4 minuta
Ukrajinske snage tokom noći napale rafineriju nafte u Saratovu

Ukrajinske snage tokom noći napale rafineriju nafte u Saratovu

RTV pre 19 minuta
Kremlj: Rute ne zna ništa o ruskim pilotima i mornarima

Kremlj: Rute ne zna ništa o ruskim pilotima i mornarima

Sputnik pre 3 minuta