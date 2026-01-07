Grenland zatražio sastanak sa Rubijom

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Grenland zatražio sastanak sa Rubijom

NUK - Grenland je saopštio da je zatražio sastanak sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, nakon nedavnih izjava američke vlade o ovoj danskoj teritoriji.

Ministarka spoljnih poslova Grenlanda Vivijan Mocfelt napisala je na Fejsbuku da je Grenland uputio zahtev za sastanak zajedno sa danskim ministrom spoljnih poslova Larsom Rasmusenom. Poziv je usledio nakon što je zamenik šefa kabineta Bele kuće Stiven Miler izjavio da je zvaničan stav administracije predsednika SAD Donalda Trumpa da "Grenland treba da bude deo Sjedinjenih Država" i da "niko neće ratovati sa Sjedinjenim Državama" oko budućnosti Grenlanda, prenosi
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Grenland zatražio sastanak sa Rubiom

Grenland zatražio sastanak sa Rubiom

Vesti online pre 57 minuta
Bela kuća: Tramp i njegov tim razmatraju opcije za Grenland

Bela kuća: Tramp i njegov tim razmatraju opcije za Grenland

NIN pre 47 minuta
Osvajač Donald Tramp: Venecuela je pala, neka se spremi Grenland

Osvajač Donald Tramp: Venecuela je pala, neka se spremi Grenland

Vreme pre 1 sat
Grenland traži sastanak sa Rubijom zbog pretnji SAD, Bela kuća rekla da nije isključena upotreba vojske

Grenland traži sastanak sa Rubijom zbog pretnji SAD, Bela kuća rekla da nije isključena upotreba vojske

Radio 021 pre 2 sata
Nakon Trampovih pretnji Grenland traži sastanak sa Rubiom

Nakon Trampovih pretnji Grenland traži sastanak sa Rubiom

RTS pre 1 sat
Grenland zatražio sastanak sa Rubijom

Grenland zatražio sastanak sa Rubijom

N1 Info pre 2 sata
Tramp kuje plan da udari na metu koju vreba godinama. Najavljen hitan tajni sastanak u Evropi, pojačava se vojno prisustvo

Tramp kuje plan da udari na metu koju vreba godinama. Najavljen hitan tajni sastanak u Evropi, pojačava se vojno prisustvo

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FacebookBela kućaDanskaFejsbukGrenland

Svet, najnovije vesti »

Peking: Prava i interesi Kine i drugih zemalja u Venecueli moraju da budu zaštićeni

Peking: Prava i interesi Kine i drugih zemalja u Venecueli moraju da budu zaštićeni

RTV pre 7 minuta
Tramp tvrdi da će SAD dobiti 30 do 50 miliona barela nafte iz Venecuele po tržišnoj ceni

Tramp tvrdi da će SAD dobiti 30 do 50 miliona barela nafte iz Venecuele po tržišnoj ceni

Danas pre 22 minuta
Zaharova: Savet bezbednosti UN u šoku nakon poteza SAD u Venecueli

Zaharova: Savet bezbednosti UN u šoku nakon poteza SAD u Venecueli

Sputnik pre 7 minuta
Maduro u Švajcarsku prebacio 5,2 milijardi dolara zlata! Sve je počelo kada je stupio na vlast, otkriveni detalji

Maduro u Švajcarsku prebacio 5,2 milijardi dolara zlata! Sve je počelo kada je stupio na vlast, otkriveni detalji

Blic pre 12 minuta
Šta Amerikanci misle o hapšenju Madura i preuzimanju kontrole nad Venecuelom?

Šta Amerikanci misle o hapšenju Madura i preuzimanju kontrole nad Venecuelom?

Euronews pre 7 minuta