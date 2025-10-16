Srpska lista uložila žalbu ustavnom sudu u Prištini zbog načina izbora potpredsednika skupštine

Srpska lista podnela je žalbu ustavnom sudu u Prištini zbog načina izbora potpredsednika skupštine iz srpskog naroda i zatražila uvođenje privremene mere da bi se, kako je istaknuto, zaustavile protivustavne radnje koje mogu nanete nepopravljivu štetu.

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da je podneo žalbu u ime 10 poslanika devetog saziva skupštine zbog nelegalnog izbora i nametanja potpredsednika skupštine na mesto koje pripada srpskom narodu, od strane režima Aljbina Kurtija. Igor Simić je naveo da su u zahtevu taksativno, detaljno i precizno navedena sva kršenja ustava, poslovnika o radu skupštine ali i odluka ustavnog suda. "Želimo da svima poručimo, da ovo nije pitanje jednog mesta u skupštini,