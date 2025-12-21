Vučić: Dogovoren nastavak vojno-tehničke i energetske saradnje sa Slovačkom, Pelegrini: Srbija je za Slovačku najbitniji privredni partner u regionu

Vučić: Dogovoren nastavak vojno-tehničke i energetske saradnje sa Slovačkom, Pelegrini: Srbija je za Slovačku najbitniji…

Predsednik Aleksandar Vučić nakon sastanka sa slovačkim predsednikom Peterom Pelegrinijem, koji boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji, izjavio je da Slovačka snažno, iskreno i nedvosmisleno podržava teritorijalni integritet naše zemlje. Peter Pelegrini je istakao da je Srbija za Slovačku najbitniji privredni partner u regionu. Ponudio je pomoć u izgradnji nuklearne elektrane i rekao da je sve što Slovačka poseduje u oblasti nuklearne energije, od znanja i mašina, na raspolaganju Srbiji.

Vučić na večeri sa Pelegrinijem: Ova poseta dodatno doprinesi jačanju odnosa Srbije i Slovačke Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je na večeri predsednika Slovačke Petera Pelegrinija i poručio da je uveren da će ta poseta dodatno doprineti jačanju prijateljskih odnosa dve zemlje. "U prijatnoj i prijateljskoj uatmosferi, uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo, potvrdili smo snažne i iskrene odnose koje Srbija i Slovačka neguju, kao i posvećenost daljoj izgradnji
