Vučić: Zahvalan sam Slovačkoj na iskrenoj podršci Srbiji na evropskom putu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zahvalan Slovačkoj na iskrenoj podršci koju nam ta zemlja pruža na evropskoj putu i neskrivenoj i hrabroj odluci da to ističu na svakom mestu.

On je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa slovačkim predsednikom Petrom Pelegrinijem, dodajući da je sa slovačkim predsednikom razgovarao o globalnim pitanjima i da su se usaglasli da je očuvanje mira od najvećeg interesa za obe države. „Jedni drugima moramo da pomažemo i radimo da sačuvamo mir za naše, po dostojanstvu i ponosu velike narode. Zahvalan sam na iskrenoj podršci Slovačke koju nam pruža na evropskom putu i neskrivenoj i hrabroj odluci da