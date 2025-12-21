Pelegrini: Odlaganje otvaranja klastera Srbiji politička igra, Vučić: Zahvalan sam Slovačkoj

Predsednik Slovačke Peter Pelegrini doputovao je danas u zvaničnu dvodnevnu posetu Beogradu.

Predsednik Aleksandar Vučić dočekao je danas ispred Palate Srbija, uz najviše državne počasti, Petera Pelegrinija. Predsedniku Slovačke priređen je svečani doček, uz intoniranje himni dve države i počasni stroj Garde Vojske Srbije. Nakon svečanog dočeka uslediće tet-a-tet sastanak Aleksandra Vučića i Petera Pelegrinija, a u 15.20 časova predviđen je plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Slovačke predvođen dvojicom predsednika. Peter Pelegrini, koji je u