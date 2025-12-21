Vučić ugostio Pelegrinija na večeri: "Potvrdili smo snažne i iskrene odnose koje Srbija i Slovačka neguju"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Vučić ugostio Pelegrinija na večeri: "Potvrdili smo snažne i iskrene odnose koje Srbija i Slovačka neguju"
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je na večeri predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji. "U prijatnoj i prijateljskoj atmosferi, uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo, potvrdili smo snažne i iskrene odnose koje Srbija i Slovačka neguju, kao i posvećenost daljoj izgradnji našeg partnerstva. Zahvalan Petru Pelegriniju na otvorenom razgovoru uveren da će ova poseta dodatno doprineti jačanju
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Vučić na večeri sa Pelegrinijem: Ova poseta dodatno doprinesi jačanju odnosa Srbije i Slovačke

Vučić na večeri sa Pelegrinijem: Ova poseta dodatno doprinesi jačanju odnosa Srbije i Slovačke

Euronews pre 1 sat
Vučić: Dogovoren nastavak vojno-tehničke i energetske saradnje sa Slovačkom, Pelegrini: Srbija je za Slovačku najbitniji…

Vučić: Dogovoren nastavak vojno-tehničke i energetske saradnje sa Slovačkom, Pelegrini: Srbija je za Slovačku najbitniji privredni partner u regionu

RTS pre 1 sat
Pelegrini: Odlaganje otvaranja klastera Srbiji politička igra, Vučić: Zahvalan sam Slovačkoj

Pelegrini: Odlaganje otvaranja klastera Srbiji politička igra, Vučić: Zahvalan sam Slovačkoj

NIN pre 4 sati
Pelegrini: Slovačka spremna da gradi nuklearne elektrane u Srbiji

Pelegrini: Slovačka spremna da gradi nuklearne elektrane u Srbiji

Sputnik pre 4 sati
Vučić: Poseta Pelegrinija potvrda međusobnog poverenja

Vučić: Poseta Pelegrinija potvrda međusobnog poverenja

Vesti online pre 4 sati
Vučić sa Pelegrinijem: Dogovoren nastavak vojno-tehničke saradnje sa Slovačkom, kao i u energetici

Vučić sa Pelegrinijem: Dogovoren nastavak vojno-tehničke saradnje sa Slovačkom, kao i u energetici

RTV pre 5 sati
"Odlaganje otvaranja klastera Srbiji politička igra" Vučić i Pelegrini posle sastanka, tema i slovačka zajednica u Vojvodini…

"Odlaganje otvaranja klastera Srbiji politička igra" Vučić i Pelegrini posle sastanka, tema i slovačka zajednica u Vojvodini (foto, video)

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSlovačka

Politika, najnovije vesti »

Manojlović (Kreni-promeni): Studenti ujedinjuju narod, a Vučić i Rasim Ljajić čine suprotno

Manojlović (Kreni-promeni): Studenti ujedinjuju narod, a Vučić i Rasim Ljajić čine suprotno

Danas pre 47 minuta
Predsednica Skupštine Srbije se sastala s predsednikom Slovačke

Predsednica Skupštine Srbije se sastala s predsednikom Slovačke

Danas pre 52 minuta
Srpska lista održala predizborni skup u Ranilugu (foto)

Srpska lista održala predizborni skup u Ranilugu (foto)

Blic pre 1 sat
Kurti: „U sledećem mandatu izdvojićemo najmanje milijardu evra za odbranu i vojsku“

Kurti: „U sledećem mandatu izdvojićemo najmanje milijardu evra za odbranu i vojsku“

Danas pre 1 sat
"Uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo potvrdili smo snažne odnose" Vučić ugostio predsednika Slovačke na večeri: "Zahvalan…

"Uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo potvrdili smo snažne odnose" Vučić ugostio predsednika Slovačke na večeri: "Zahvalan sam"

Blic pre 1 sat