Vučić sa Pelegrinijem: Dogovoren nastavak vojno-tehničke saradnje sa Slovačkom, kao i u energetici

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vučić sa Pelegrinijem: Dogovoren nastavak vojno-tehničke saradnje sa Slovačkom, kao i u energetici

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandra Vučić izjavio je danas posle sastanka sa predsednikom Slovačke Republike Peterem Pelegrinijem da su razgovarali o svim važnim aspektima saradnje dve zemlje, kao i o evropskom putu Srbije, i da je dogovoren i nastavak vojno-tehničke saradnje sa tom zemljom i u oblasti energetike.

"Mi smo danas, razgovarajući o različitim temama, dogovorili kako da nastavimo vojno-tehničku saradnju i saradnju naših vojnih industrija. Slovačka je veoma snažna po tom pitanju. Srbija nije slaba. Ja sam uvek oprezan kada je potrebno pohvaliti nešto naše, ali verujem da zaista imamo dobrih rezultata u toj oblasti. Dogovorili smo načine i moduse saradnje", rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa Pelegrinijem koji boravi u zvaničnoj dvodnevnoj
