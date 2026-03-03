Ivica Dačić skinut sa respiratora! Poznate najnovije informacije o stanju ministra

Ivica Dačić je danas skinut sa veštačke ventilacije Zdravstveno stanje Dačića je bolje nego ranije, rekao je ministar zdravlja danas Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić danas je skinut sa veštačke ventilacije, saznaje "Blic".

Podsetimo, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intenzivnog lečenja i terapije. - Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mere intenzivnog lečenja